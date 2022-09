Ex arqueros no le creen a Martín Parra: "Se magnificó mucho"

El portero de la U fue conducido en camilla a una ambulancia y raudamente a una clinica de la zona oriente de Santiago.

Mientras tanto, los médicos azules determinaron que el joven portero había sufrido un "trauma acústico agudo". El partido fue suspendido y Parra pasó la noche internado en observación.

Óscar Wirth y Eduardo Furniel tienene dudas sobre lo que pasó en la quinta región.

"Con el respeto que merece ese chico y su gente, yo tengo dudas. Creo que se magnificó mucho. Si me equivoco, pido disulpas; pero no me parece tan grave para haber parado el partido", asegura el golero que en su minuto ascendió a Primera División en el arco de Universidad de Chile.

"Hay que estar ahí, a lo mejor estoy juzgando mal. Pero creo que se pudo haber manejado mejor. Sabemos que los fuegos producen eso, pero yo tengo mis dudas. Con el respeto que me merecen el médico, el arquero y sus dirigentes, no lo vi tan delicado para llegar a suspender un partido tan importante como un clásico", sentencia el Loco a RedGol.

Óscar Wirth es de la misma idea. El arquero mundialista, hoy dedicado a la gerencia deportiva, habla pisando huevos. "Por lo que yo vi, creo que hubo exageración de una situación determinada, y que lamentablemente fue avalada por el cuerpo médico del club", advierte el arquero que jugó en los "cuatro grandes" del fútbol chileno.

"Después hubo personas que decían que el joven tuvo problemas acústicos por algo que reventó lejos de él. Si así fuera, no existirian los fuegos artificiales en las celebraciones de fin de año, porque echan a perder los oídos", reflexiona el golero