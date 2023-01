Ex alumno del Chino Ríos: "Fue irrespetuoso con mi familia y conmigo"

El joven tenista Juncheng Shang, de 17 años y 194° del mundo, reveló algunas razones que lo alejaron de Marcelo Ríos, que lo dirigió por un par de meses el 2022.

"A mí no me dieron ninguna razón por la que terminamos. No me dijeron ‘no te gusta cómo te vestís’. Ni una hueá. Esto lo supe por mi agente, que me dice ‘malas noticias, no vas a seguir con Jerry’. Dije ‘ah, perfecto’. Y justo venía en el avión de Atlanta a Sarasota", señaló Ríos sobre el quiebre con su alumno.

"Me bajé y pillé de sorpresa a Jerry y sus papás y les pregunté ‘¿así que terminamos?’. No se esperaban que yo supiera, pensaban decírmelo a través del agente. Y el papá me dice ‘sí’. Le respondí ‘la raja, todo perfecto, pero me encantaría saber la razón por la que terminamos’. Entonces, el papá se pone a hablar y no le entiendo ni raja”, agregó el ex tenista chileno..

Juncheng Shang sacó la voz: "Fue irrespetuoso. Para mí y mi familia, lo más importante es ser una buena persona, respetar a los otros. Es lo más importante que quiero mostrar dentro y fuera de la cancha, y con Marcelo creo que no se estaba expresando aquello cien por ciento. Es una lástima que no haya funcionado”, reconoció Shang.

Luego, aclaró que el chileno “era muy amable conmigo y espera lo mejor para mí, pero no quiero dar los detalles de lo que realmente pasó”.

De igual manera, explicó que “no había una sensación natural al final. Comenzamos muy bien ganando en Lexington, lo que fue una tremenda inyección de confianza. Haber tenido a un ex número uno del mundo es un sentimiento muy especial, fue una experiencia muy buena, tristemente no resultó al final”.