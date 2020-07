El club ruletero vendió casi diez mil entradas en su iniciativa solidaria.

Everton de Viña del Mar lanzó la campaña “Partido por la Solidaridad” junto a la ONG “Twitteros Solidarios”, donde se pondrían a la venta tickets a mil pesos que irían en directo beneficio de los cerros de la ciudad.

Esta gran iniciativa contaba con el respaldo del Grupo Pachuca, que prometió duplicar los ingresos generados por la venta de entradas.

Pedro Cedillo, presidente de la institución valoró el apoyo que contó por parte de los hinchas. “La energía que vivimos durante esta semana nos confirma que el pilar social es algo que debe estar en el ADN de nuestro club. Los evertonianos debemos sentirnos orgullosos de formar parte de esta gran familia”.

La campaña contó con el apoyo a través de las redes sociales de destacadas figuras nacionales como Nicolás Massú, Tom Araya de la banda Slayer, Carla Guerrero, entre otros.

"Hi everybody! I'm Tom Araya" 😱 ¡Nuestro embajador Oro y Cielo e ícono musical a nivel mundial, Tom Araya, tiene un mensaje para que todos se sumen al Partido por la Solidaridad! 🤝🏻❤🔥 ¿Aún no lo haces? ¡Dale! Compra tus tickets en https://t.co/I4JgIaVpy9 🎫👏🏻 pic.twitter.com/Czm7lUE5y5