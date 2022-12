Eugenio Mena explica por qué no llegó a Universidad de Chile

El ex defensor de Racing fue presentado en San Carlos de Apoquindo esta jornada en donde estuvo presente en una conferncia de prensa.

"Sí, tuve conversaciones. En realidad no yo, fue mi representante quien maneja todo eso. Siempre quedo un poco ajeno hasta que viene algo concreto y él me manifestó algunas, pero yo y en conjunto también, decidimos por el proyecto de Universidad Católica que nos sedujo y trabajó profesionalmente para que se diera todo", sostuvo el lataral chileno.

En esa línea, analizó su arribo a Los Cruzados:

"No sé si hablé directamente de Universidad de Chile o si lo dije, no sé. Pero sí, como dije, hablé con diferentes equipos. Mi paso por la U fue muy lindo, muy exitoso, donde pudimos lograr torneo internacional como nacional, pero opté por Católica por el proyecto que me brindó, por el interés, por las ganas y por todo lo que conlleva una negociación y siento que Católica siempre tuvo el interés real para poder estar aquí y por eso es que estoy acá ahora. Por el proyecto y por todo lo que brindó en cada conversación que tuve", cerró.