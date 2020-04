En un programa de TV de Francia, doctores propusieron que la prueba de la vacuna que podría curar el coronavirus sea testeada en África.

La escena generó la molestia e ira de varios futbolistas de origen africano, como Demba Ba, jugador senegalés nacido en Francia y que actualmente milita en el Olympiakos del fútbol griego.

El ariete publicó un video en sus redes sociales denunciando la polémica propuesta de los médicos franceses: "Bienvenido a occidente, donde los blancos se creen tan superiores que el racismo y la debilidad se vuelve algo banal. Es tiempo de rebelarse".

Publicación que comentó un indignado Samuel Eto'o, exdelantero del Barcelona, al aseverar que "hijos de p..., no son más que mie..., África no es su patio de juegos".

El ex goleador del Chelsea, Didier Drogba también criticó las intenciones de probar las vacunas en el Continente Negro al señalar que"es totalmente inconcebible que tengamos que seguir soportando esto. África no es un laboratorio de pruebas, no tomen a los africanos por conejillos de indias".

Let us save ourselves from this crazy virus that is plummeting the world economy and ravaging populations health worldwide.

Do not take African people as human guinnea pigs! It’s absolutely disgusting...