El delantero del América criticó al actual capitán de la UC por sus dichos sobre Colo Colo y la U.



La dura reacción de Castillo se provocó debido a las palabras del Chapa Fuenzalida, quien aseguró que "si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo es el equipo más grande y popular del país, y eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos". Como si fuera poco, señaló que la U "para mí, tiene la barra más grande del país"

Castillo disparó con todo a través de su Instagram. "¡El capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes! No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas. Por respeto al club y a su gente".

Pero eso no fue todo: "Da igual con quién compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos", dijo para luego cerrar con una frase estilo barra: "Esto es católica CTM".