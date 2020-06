El chileno demostró en cancha que es pieza fundamental en el equipo culé.

Un regreso soñado tuvo el Barcelona en la reanudación de La Liga tras la pandemia de coronavirus luego de golear al Mallorca por 0-4. Y uno de los mejores de la cancha fue Arturo Vidal.

Esto le valió la positiva evaluación de parte de la prensa española, que incluso lo calificó de "tanque" a la hora de marcar su gol.

"Invitación personal de Setién a ser una pieza determinante en este frenético sprint. Obtuvo respuesta al primer minuto, entrando como un tanque para marcar el 0-1 de cabeza. Una tarjeta incómoda le costó una prematura sustitución", señaló el diario Mundo Deportivo, que lo definió como "reforzado" y le puso una nota 8.

La misma calificación le dedicó el periódico Sport, que indicó que "salió lanzado y su primera intervención fue para romper desde atrás marcando de cabeza con un gran salto. Dio aire a la medular y la intensidad necesaria, viendo incluso una tarjeta amarilla".

A su vez, el medio AS de España aseguró que "el chileno salió con una marcha más que el resto de jugadores del campo. En el primer balón que se le puso al alcance, entró como una exhalación dentro del área, para acabar marcando de cabeza tras un centro preciso de Alba. A ímpetu, ganas y garra no le gana nadie, aunque a veces se le vaya la cabeza y acabe viendo una tarjeta por su afán de recuperar balones. Ya no salió en la segunda parte. Setién consideró que ya había cumplido con creces con su trabajo".

Mientras que El Desmarque le puso un 7 y apuntó que Vidal "vuelve a responder con un nuevo de gol pese a los rumores que lo colocan fuera del Barcelona. Gran cabezazo llegando desde atrás para abrir el marcador. Una amarilla hizo que Setién lo cambiara tras el descanso".