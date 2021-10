Esteban Valencia ve el vaso medio lleno tras amargo empate de la U

Un amargo partido vivió la Universidad de Chile ante Deportes Antofagasta, que terminó en un empate y dejó un complejo panorama para Esteban Valencia.

En conferencia de prensa, el DT de los azules señaló que “lo podríamos haber ganado en la última jugada con el remate de distancia de Pablo Aránguiz y eso hubiese sido un premio importante por cómo se dio el partido. Rescato el espíritu que tuvo el equipo contra el rival y sobreponerse a todas esas situaciones (lesiones de varios jugadores)”.

Respecto a las cinco bajas que sufrió el equipo antes y durante el duelo contra Los Pumas, el técnico aseguró estar “triste, porque ante todo está la salud de los muchachos, yo creo que después de mucho tiempo nos ha tocado vivir una situación que es muy extraña, con la lesión de un jugador antes de que empezara un partido, después dentro del mismo, sensación de mucha tristeza”.

“El equipo tuvo la personalidad y el carácter de ir sobreponiéndose a esas situaciones. Se nos hizo difícil sostener la ventaja que habíamos logrado el primer tiempo, eso en el fútbol te termina pasando la cuenta”, agregó.

Sobre no aprovechar la ventaja que consiguieron en el primer tiempo, Esteban Valencia indicó que “no dejamos nunca de renunciar a lo que buscábamos en el partido. Los cambios fueron posición por posición, pero siempre teniendo ese objetivo de protagonizar, el primer tiempo el equipo estuvo bien”.

“En el segundo tiempo perdimos la pelota, le cedimos demasiado el control al rival, no pudimos y en un par de circunstancias nos costó y nos costaron los puntos (...) sabíamos que habíamos tenido una semana que no había sido fácil, queríamos terminar con un triunfo, liberar todo esto que se había generado, nos encontramos con una situación que no nos esperábamos”, añadió.

Por otro lado, el “Huevo” Valencia hizo un diagnóstico sobre el problema más grande que aqueja a los azules, afirmando que se trata de la ausente solidez defensiva.

“Éramos de los equipos que teníamos menos goles en contra, eso hablaba bien de cómo trabajaba el equipo en la faceta defensiva y hoy día quisimos fortalecer eso y nos fuimos con una ventaja que no era menor y que las queríamos aumentar en el segundo tiempo, nos faltó cerrar”, cerró.