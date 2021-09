Esteban Valencia sacó la voz tras polémica entre Herrera y Vargas

El entrenador de Universidad de Chile, Esteban Valencia, se refirió al cruce de declaraciones que tuvieron Johnny Herrera y Sergio Vargas.

Gran polémica se generó entre dos ídolos de Universidad de Chile a pocos días de que se juegue el Superclásico 190. Situación donde los azules recibirán a Colo Colo en el Estadio El Teniente de Rancagua este domingo a contar de las 16:30 horas. Y Esteban Valencia con sus pupilos quieren sumar de a tres.

Y en la previa del duelo, dos históricos ex arqueros del “Romántico Viajero” tuvieron un picante cruce. Esto porque Sergio Vargas y Johnny Herrera, se enfrascaron en una discusión donde “Superman” le recordó a “Superboy” que no tuvo mucho éxito ante el clásico rival.

"Definen como 'clasiquero' a un jugador que perdió casi siempre. Tiene un 14% de promedio en partidos ganados contra el archirival", disparó el ex director deportivo de Azul Azul a través de su cuenta de Instagram.

Ante eso, el director técnico de la U no quedó fuera de la polémica y dio su opinión al respecto. Sin embargo, reconoció que la situación no afecta el ánimo del plantel en la antesala del vital encuentro, donde buscarán cortar una negativa racha. Ya que no ganan hace desde 2013 ante el “Cacique”.

"Siento que no vale la pena, pero tengo un respeto y cariño por toda la gente que ha sido parte de la historia de este club. Hoy necesitamos sumar cosas positivas", señaló Valencia.

Tras eso, el “Huevo” reconoció que “eso no nos tiene que sacar del foco que es seguir ratificando lo que hace el equipo. No nos queremos desviar, lo que pase de la puerta hacia afuera, no nos suma ni nos resta. Lo mantenemos lejano”."Nosotros fortalecemos las confianzas internamente. Todo lo demás es parte del folklore que rodea el fútbol", señaló para concluir.