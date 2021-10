Esteban Valencia no da el brazo a torcer tras dura derrota de la U

El director técnico de la U, Esteban Valencia, se refirió a la caída de su equipo con Palestino y señaló que “sería fácil arrancar y no afrontar el momento”.

Una dura derrota sufrió ayer la Universidad de Chile ante Palestino por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2021. Cuando parecía que el partido terminaba 0-0, los árabes sorprendieron con un gol al minuto 92 que fue un balde de agua fría para el elenco de Esteban Valencia, que cayó por 0-1.

Y precisamente fue el técnico quien se refirió a la derrota, afirmando que el agónico gol fue mucho castigo. Esto por el trabajo realizado por sus pupilos en la cancha del Estadio El Teniente de Rancagua, donde igual fallaron en varias oportunidades.

"Uno siempre va apostando a que cada partido sea una oportunidad para salir del momento en el cual está el equipo. Creo que fue mucho castigo para nosotros el resultado, el equipo hizo méritos para llevarse algo más. Tenemos que ser capaces, cada uno desde su lugar, de seguir tirando el barco para adelante, entendiendo que a nosotros no nos sobra nada”, indicó tras el duelo.

“Que cada detalle en el fútbol siempre es importante. Fallamos en finiquito, no concretamos las oportunidades y el rival se lleva un premio demasiado grande. Sí encontramos respuestas, fuimos competitivos pero nos damos cuenta que la terminamos pagando muy caro", complementó.

Te puede interesar: Esteban Valencia ve el vaso medio lleno tras amargo empate de la U

"No tenga dudas que cuando sienta que no le encuentro la vuelta al momento que estamos viviendo lo voy a conversar con la gente del club. Sería fácil arrancar y no afrontar el momento, esto es para hombres”, continuó.

“Creo que cada uno ha puesto lo mejor de sí para que el equipo vaya teniendo respuestas y que hoy se nos ha extraviado esa situación, pero siempre apostando que cada partido es una oportunidad para salir . Se nos ha hecho cada vez más difícil poder salir, los jugadores están haciendo el esfuerzo. Algo más tendremos que hacer para sacar adelante la situación. El día de mañana cuando crea que uno es el problema lo comunicaré a la gente del club", agregó.

"Siento que hoy no es el momento de cuestionar y tampoco de hacer análisis del plantel. Todo el mundo sabe en la circunstancia en que hubo que asumir el desafío, que viene heredado de principio de año, pero cuando uno se hace cargo la responsabilidad es de uno”, continuó el otrora jugador azul.

“Así como en un momento encontramos respuestas positivas y pudimos levantarnos, siento que hemos extraviado eso. Vuelvo a repetir, si fuimos capaces en un momento de lograr eso, siento que debemos ser capaces de volver”, disparó el “Huevo”.

“Tenemos que poner el hombro, trabajar duro reafirmar convicciones con los jugadores y pensar que en tres días hay que estar compitiendo otra vez. No voy a cuestionar nada, los jugadores han sido generosos con nuestro trabajo, si los resultados no se han dado hay que ver la sumatoria de muchas de los factores que se van dando en los partidos", concluyó.