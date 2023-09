Esteban Pavez ya no ve tan claro el título para Colo Colo esta temporada

Colo Colo disputó uno de sus dos partidos pendientes durante esta semana ante Deportes Copiapó. Este encuentro era vital para ambos equipos, ya que uno buscaba escapar del descenso y el otro apuntaba a seguir peleando por el título del torneo. Tras el complicado empate en condición de local, el capitán de los albos, Esteban Pavez, comenzó a resignarse sobre las opciones de conseguir el campeonato.

Cabe señalar que Pavez, además del doloroso empate tuvo una noche muy complicada en el estadio Monumental, ya que además fue expulsado por doble amarilla en el encuentro, sanción que lo dejaría fuera del vital duelo ante Cobresal. A pesar de esto habló con los medios de comunicación, donde habló sobre el presente del club y sus pensamientos con respecto a las ambiciones de la temporada.

El volante colocolino comenzó diciendo que, “estábamos hablando con los muchachos y fue un poco triste lo que pasó hoy. Hace rato veníamos pensando en este partido y no se nos dio. No hemos estado finos en la definición y por eso estamos en la posición que estamos, ya no depende de nosotros para ser campeón”.

En la misma línea, Esteban Pavez también fue enfático al decir que, “vamos a luchar hasta el final y sabemos que el próximo partido con Cobresal es crucial, ya que tenemos que ganar y no podemos seguir dando ventajas”. Esto ya que tal como lo mencionó anteriormente, Colo Colo también depende que Cobresal comience a ceder puntos en el resto de los partidos que les queda para que los albos vean alguna opción de título.

Finalmente, el capitán de Colo Colo habló sobre su expulsión que lo tendría fuera del duelo vital ante Cobresal el próximo sábado. “Me voy caliente por la tarjeta y también por el resultado. Me voy muy triste con todo lo que pasó hoy y por irnos con las manos prácticamente vacías, con la sensación que arriba nos está faltando para llevarnos los triunfos”.