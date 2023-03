Esteban Pavez revela que en el vestuario "no están ni ahí" con Zaldivia

El mediocampista y capitán de Colo Colo, compartió varios años camarín con Zaldivia y en rueda de prensa se refirió a la importancia del experimentado futbolista de acara al partido entre albos y azules del próximo domingo en el Monumental.

"No me he puesto a pesar en eso, el camarín tampoco ha pensado en Mati", partió diciendo el capitán del cuadro popular.

"Obvio que él hizo grandes cosas acá en el club, salió campeón, fue un jugador importante, pero nosotros no le hemos dado importancia a lo que es Zaldivia hoy en día en la U”, remató sobre el paso de Zaldivia en Macul.

Recordar que el partido entre el Romántico Viajero y el Cacique está programado para este domingo 12 de marzo a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental.

🎙 #ConexiónMonumental: El goleador histórico de la Primera División, Esteban Paredes, en compañía del capitán de Colo-Colo, Esteban Pavez, anunciarán los detalles sobre el partido de despedida del ex jugador del Cacique.



Sigue EN VIVO la conferencia



📡: https://t.co/428uhhni9k — Colo-Colo (@ColoColo) March 7, 2023