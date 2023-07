Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, criticó la forma en que la dirigencia alba gestionaba el tema de las renovaciones en el plantel.

“No me gusta esa postura de esperar hasta el último para renovar. Creo que eso no se hace”, fue lo que comentó sin recordar lo sucedido con Gabriel Suazo y Gabriel Costa, jugadores que no fueron renovados en su momento.

Por lo mismo, Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, agarró el guante y explicó en específico la situación actual de Pavez con el Cacique.

“No quiero entrar en polémica aquí. He hablado con su representante, tenemos una propuesta de él y estamos en conversaciones”, explicó el arquero campeón de América.

“O aquí tengo que decir que el representante no lo ha informado o qué, pero estamos en conversaciones por el tema de Esteban”, complementó.

Consultado sobre la espera que tendrán algunos jugadores para su renovación, Morón destacó que “en algunos casos probablemente sí, en otros no. En algunos casos tienen cláusulas de renovación automática por partidos, minutos, entonces son muy distintas unas de otras”.

Esteban Pavez y el resto de las renovaciones

Por su parte, el presidente Alfredo Stöhwing aseveró que “estamos conversando, no es fácil. Sé que después critican, pero mantener la concentración cuando se está jugando es muy importante, además de hacer las evaluaciones al final. Veremos cómo lo hacemos, esperemos resulte mejor que el año pasado”.