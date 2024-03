Colo Colo se prepara para una dura semana, ya que no sólo tiene el duelo de ida por la última fase previa de la Copa Libertadores ante Sportivo Trinidense, sino que también este domingo enfrentará una nueva versión del Superclásico ante Universidad de Chile, es por eso que los dirigidos por Jorge Almirón ya se están preparando con todo para ambos desafíos.

Uno de los jugadores que no ha tenido mucha participación junto al nuevo director técncio es Damián Pizarro. Si bien el delantero fue vendido al fútbol europeo, aún puede participar junto al cacique en este primer semestre, pero no ha sumado muchos minutos en los últimos partidos, lo que ha provocado algunos rumores.

Hace algunos días, Manuel de Tezanos, conductor en TNT Sports, señaló que la ausencia de Damián Pizarro en el equipo titular de Colo Colo, se debería a algunos retrasos para llegar a los entrenamientos y Jorge Almirón lo tendría apartado por esta indisciplina. Pero esta versión salió a ser reprobada con mucha energía por parte de Esteban Pavez.

El capitán de Colo Colo le entregó un gran respaldo al delantero y reaccionó enojado en contra de la prensa y los rumores que se han generado. "Es una lata, así la gente se le va encima. Él está entrenando bien, creo que salieron un par de cosas. Eso no le hace bien a nadie, no sé por qué inventan esas cosas. No sé con qué fin lo hacen ni de dónde sacan esa información".

En ese sentido, Pavez le dejó un duro mensaje a los medios de comunicación. "Ustedes los periodistas tienen que sacar fuentes verdaderas. Preguntarle a él o a mí, yo siempre digo la verdad. Esas cosas no le hacen bien a nadie, es una reflexión para todos", señaló el capitán de Colo Colo, quien se mostró bastante molesto por la situación.