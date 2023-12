Esteban Pavez es autocrítico y envía recado a los dirigentes de Colo Colo

Esteban Pavez no pudo disputar el partido ante Unión Española debido a una suspensión por acumulación de amarillas, sin embargo el volante y capitán de Colo Colo conversó con los medios tras la dolorosa derrota y le mandó un recado a Blanco y Negro. Además, realizó una dura autocrítica en base a lo mostrado este año.

"Fue una semana especial, se habló mucho de la cancha y la gente nos vino apoyar, era para que fuera una fiesta o estirar el campeonato hasta la otra semana", comenzó señalando el volante, todo esto después de que los dirigidos por Gustavo Quinteros mostraran su peor versión de la temporada.

Esta derrota dejó a los albos fuera de la lucha por el título y en ese sentido recalcó que llegar hasta esta instancia fue mucho para el ajetreado año que ha vivido el club. "Nos queda un partido más que vamos a querer ganar, pero es un momento muy duro, pero era mucho premio para el año que hemos hecho", comentó el volante.

En ese mismo sentido, dijo que "han pasado muchas cosas extra futbolísticas, me tocó ser capitán, con muchos jugadores lesionados. No sé si es un fracaso, obviamente que tenemos que ser campeón, pero por cómo se han dado las cosas creo que la ilusión que teníamos fue por la segunda rueda, porque la primera fue muy mala".

Finalmente, aprovechó de enviarle un recado a los dirigentes por el tema de los refuerzos. "No sé si más inversión o no, que los busquen mejor, con más tiempo. Colo Colo debería estar buscando refuerzos hace seis meses atrás, no sé si lo habrán hecho o no, es un tema que no es mi trabajo, pero creo que las cosas se hacen con tiempo y estructura deportiva que ha faltado en el último tiempo", concluyó.