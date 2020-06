El goleador del fútbol chileno analizó la posibilidad de que Bravo se retire en otro equipo que no sea el Cacique.

El aquero del City fue formdo en Macul y los hinchas se ilusionan con el retorno del golero a pastos de Macul. Pero parece que los colocolinos tendrán que acpetar la determinación de Bravo.

Hace unos días, Claudio Bravo reconoció que no tendría problemas con jugar en otro club: "Si me toca jugar en otro equipo que no sea Colo Colo en Chile, lo voy a hacer de la misma manera que he hecho en todos los lugares que trabajé”.

Carla Pardo, esposa de Bravo también mostró su postura: "Yo soy de la Católica, a Claudio lo apoyé siempre, en Colo Colo y siempre, pero yo soy de la Cato. Si me preguntan si me gustaría que se fuera a la Católica, feliz de la vida”.

Esteban Paredes se refirió a un posible regreso del Capitán América al Monumental: "Uno como colocolino quiere que Claudio Bravo vuelva y se retire en Colo Colo. También hay opiniones diferentes de su señora, él mismo, su familia, pero el tiene que decidir y la decisión que tome será respetable", expresó en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.