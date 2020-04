El capitán del Cacique se muestro muy dolido por los dichos de Aníbal Mosa, Harold Mayne-Nicholls y José Daniel Morón.

El capitán de Colo Colo y goleador histórico del fútbol chileno se mostró muy sentido en conversación con Canal 13: "Estamos muy dolidos por los dichos de nuestros dirigentes. Salieron los nombres de (Matías) Zaldivia, (Julio) Barroso y yo, pero somos voceros de un plantel de 25 jugadores. No tenemos la capacidad de disponer del resto".

"Puede ser que no vuelva a jugar. Se tendrá que evaluar de acá a mitad de año. Si tengo que dejar al club por Colo Colo, si tengo que renunciar por Colo Colo, no por Blanco y Negro, lo voy a hacer. Pero no me cuestionen todo lo que he entregado por Colo Colo. Eso es lo que más duele", añadió.

También refirió a cómo quedó su relación con Mosa: "Es un tema complicado. Tengo muy buena relación con Aníbal Mosa. Hoy me decepcionó por todo lo que se dijo. Un presidente tiene que darle el mayor de seguridad a sus trabajadores y tomó esta decisión. Es válida, pero para nosotros no. Dejó mucho que desear".

También respondió a los dichos de José Daniel Morón: "Está de la otra vereda Morón. Ya lo dije en el comunicado. En 2002 muchos jugadores de Colo Colo se fueron, otros siguieron jugando pero después cobraron sus platas. Y estaba bien. No sé de qué nos hablan a nosotros".