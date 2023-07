Esteban Paredes reveló duras secuelas tras el casi descenso de Colo Colo

Esteban Paredes no lo pasó nada bien en la peor temporada de los albos en su rica historia. El ídolo del Cacique sufrió mucho tras pelear por no descender a la Primera B en ese recordado duelo ante la Universidad de Concepción en Talca donde Pablo Solari anotó el único gol del encuentro.

El goleador histórico del fútbol chileno contó las consecuencias físicas y mentales que sigue padeciendo debido a la alta presión de salvar al equipo más importante de Chile, el Tanque realizó una dura confesión en el programa “De Tú a Tú” con Martín Cárcamo en Canal 13.

“En Colo-Colo se me juntó todo, porque íbamos a descender, tuve una lesión, me infiltraron, y ahí me dio una taquicardia“, comenzó diciendo Paredes en el programa de televisión.

La pelea con Blanco y Negro, el seguro de cesantía y el tema de los sueldos más el bajo rendimiento del equipo de Gualberto Jara, que casi los hizo descender a la B por primera vez en la historia de Colo Colo lo tuvo muy mal.

“Después de que nos salvamos me vino una angustia enorme por todo el peso de ser capitán, me empezaron a dar crisis de pánico y me traté con el psicólogo de Coquimbo Unido”, agregó Paredes.

El sempiterno ariete con 42 años, vuelve a jugar ahora en Segunda División: “Hoy en día las controlo (crisis de pánico), pero todavía las tengo de repente, al estar solo pienso cosas y me falta un poco el aire, pero después se me pasa”, relató el goleador.