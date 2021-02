Esteban Paredes no se retira y afirmó que pronto habrá sorpresas sobre su próximo club

El histórico delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, se refirió a la crisis que enfrentaron los albos y sobre como fue despedido por Aníbal Mosa.

Esteban Efraín Paredes Quintanilla, el último gran ídolo de Colo Colo, rompió el silencio tras su polémica salida del equipo. Ante eso, se refirió a la manera en que Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, le comunicó que no seguiría en Macul indicando que “fue el pago de Chile”. También reconoció que el dolor ya pasó, y descartó la opción de retirarse.

“Voy a seguir jugando, de acá al viernes tendrán sorpresas”, señaló en diálogo con Mega con respecto a su futuro lejos del “Cacique”. “Yo dije que jugaría hasta fin de año”, reconoció el máximo goleador del fútbol chileno.

Sobre su salida, y la profunda crisis que vivió el equipo, salvándose del descenso en un partido definitorio ante U. de Concepción, Paredes fue claro. El ex “7” albo detalló que todos los problemas comenzaron al contratar a Mario Salas, a finales del 2018.

"Esto viene desde hace tiempo, con el integro de Mario Salas. Cuando sacan a Agustín Orión, después a (Jaime) Valdés y al Mago (Jorge Valdivia). De ahí empieza a decaer Colo Colo, por muchos factores. Después el tema del estallido social, la pandemia, nos mandaron al seguro de cesantía, hay intercambio de palabras muy fuertes en el plantel, casi llegamos a los puños. Eso nos llevó a estar peleando el descenso", explicó.

También reconoció que el festejo tras mantener la categoría duró muy poco, ya que reveló que tan solo 12 horas después le notificaron por telefono que no seguiría en la institución.

"Al día siguiente me llamó por teléfono Aníbal Mosa, habiendo estado con él en el estadio...y me informó que el directorio decidió no renovar a varios y dijo 'entre ello estás tú'. Me ofreció ser embajador o director, pero yo le dije que quería jugar hasta fin de año y la vida sigue", complementó.

Paredes también habló de la actitud de Mosa, y destacó que "me sorprendió y me dolió. No fue la forma adecuada de decírmelo. Todos saben lo que siento por Colo Colo, lo que me entregué al club. Jugaba poco, y no le hice problemas al cuerpo técnico, siempre entrené, nunca mala cara", expresó.

De igual manera enfatizó en no saber quien fue el culpable de su inesperada salida del “Eterno Campeón”. "Me dicen que fue unánime, todo el directorio en contra. Yome pregunto y no entiendo...pero es el pago de Chile. Es una mala forma de despedir a los ídolos, como le llaman ellos. No fue la forma adecuada", lanzó.

Para finalizar, señaló que sueña con el partido de despedida, pero no sabe si es que se podrá concretar. "Sólo el tiempo lo dirá, si no vuelvo como jugador, espero volver en otra área. Infinitas gracias por todo a la institución, pero la vida sigue", cerró.