El ídolo de Colo-Colo afina los últimos detalles para su gran despedida del fútbol profesional. El 'Tanque' vivirá una verdadera fiesta el próximo sábado 25 de marzo en el estadio Monumental.

“Ni yo tengo explicación, fue sorprendente el cariño de la gente, sabe valorarme, nunca me negué a fotos o videos. Yo bromeo y digo parezco cantante de reggaetón, jajá, porque se van las entradas en minutos, hubo 90 mil usuarios en cola. No asimilo lo que la gente me quiere y soy un ídolo para ellos. Me siento muy bendecido”, indicó en conversación con Las Últimas Noticias.

Paredes saca pecho por sus hijos, el mayor de ellos (Esteban) entró a la universidad para estudiar psicología: “estoy muy, muy orgulloso porque veo al hijo crecer, saliendo hace 19 años de la panza de Jenny y hoy en la universidad. Y la verdad, para qué estamos con cosas, si no fuera por la Jenny... Los crió con una enseñanza tremenda”, señaló Paredes.

“Él tenía tres opciones. Primero, periodista deportivo, pero le dije que no, porque los jugadores somos bravos y es difícil que te den nota. Lo entendió, pero le dije que si quería lo estudiara. Luego, kinesiología, pero le dieron algunos tips y se fue a sicología. Ahora me dice: ‘Papá, hay que leer mucho’. Y el Vicente, el pequeño, en segundo medio”, concluyó el goleador histórico del fútbol chileno.