El goleador del Cacique ya piensa en el retiro de la actividad.

Uno de los momentos más complicados en la carrera de un futbolista es el momento de colgar los botines, Esteban Paredes ya tiene 39 años y el año pasado ya había dejado claro a los medios que jugaría sólo una temporada más. El estallido social y el coronavirus pueden retrasar ese momento. Paredes conversó con ADN sobre esa determinación:

"Es difícil el retiro. Para los que estamos o estuvieron en la actividad, es muy incómodo pensar que vas a hacer después de estar 20 años detrás de una pelota, de estar en un camarín, las concentraciones… Es muy difícil tomar la decisión”, afirmó Esteban.

"Mi señora me dijo que debí haberme retirado el año pasado, pero bueno, uno de repente no ve o no siente por ahí debió ser mejor”, comentó.

Sobre el rumor de retirasre en otro equipo, Paredes fue tajante: “mi sueño ha sido siempre retirarme en Colo Colo y hacerlo ahí, no me pongo a pensar en fin de año”.

"Santiago Morning es un club que quiero mucho, me inicie ahí y me dieron la opción de dar el salto a Colo Colo, veremos a fin de año qué pasa, pero sigue siendo mi sueño retirarme en Colo Colo”, sentenció.