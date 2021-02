Esteban Paredes: “Mi intención es retirarme a fin de año, ojalá sea en Colo-Colo”

El histórico delantero de Colo-Colo, Esteban Paredes, reconoció que se retirará del fútbol cuando finalice el Campeonato Nacional 2021.

Después de mucha incertidumbre, los fanáticos de Colo-Colo recibieron la noticia que pretendían no recibir nunca. Y es que el ídolo del cuadro albo, Esteban Paredes, reconoció ayer que su retiro del fútbol profesional será a fines de este 2021. Sin embargo, dejó abierta la opción de que también podría hacerlo en otro club.

"Mi intención es retirarme a fin de año, ojalá sea en Colo Colo. Si no es así, lo hago a fin de año sí o sí", reconoció en conversación con el medio el Puerto de San Antonio.

Sobre lo mismo, el goleador histórico del fútbol chileno también dejó en claro que, según las condiciones a las que llegue a fin de año, podría vestir de lila. Por eso, indicó que le "gustaría jugar en el SAU, vamos a ver cómo llegamos de acá a fin de año".

Cabe recordar que Paredes es el dueño de San Antonio Unido de Segunda División. Sobre eso, comentó que "los proyectos no se hacen de un día para otro, pero junto con la dirigencia de San Antonio, estamos trabajando en varios temas".

"Mi sueño es tener un equipo de mujeres en San Antonio y tener ocho series de cadetes. También tener un complejo deportivo", añadió.

Para terminar, el máximo goleador del Cacique en Superclásicos con 16 festejos dio luces de lo que hará una vez que cuelgue los zapatos. "No sé, primero tengo que hacer el curso. Pero el fútbol me apasiona. Cuando me retire me dedicaré 100 por ciento a la actividad, sea como entrenador o en otra función", concluyó.