Esteban Paredes le realizó una divertida crítica a su amiga Pamela Díaz en Mochileros

El goleador de Coquimbo Unido le confesó a "La Fiera" que entrevistaba "como las hueas".

Un distendido momento se vivió en el nuevo capítulo del programa "Mochileros" de TVN, el que contó con Esteban Paredes como el gran invitado de la jornada. En la oportunidad, el goleador habló de su abrupta salida de Colo Colo y su actual momento en Coquimbo Unido.

Y para esto, la animadora del espacio, Pamela Díaz, debió trasladarse a la Región de Coquimbo para poder hablar con el delantero, quien la llevó a recorrer la cancha y las tribunas del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Y dentro de la conversación se vivió un divertido momento, ya que la ‘Fiera’ le preguntó a Esteban si sería comentarista deportivo luego de que finalizara su carrera. La respuesta del ‘Tanque’ fue clara.

“No lo sé, no me cierro a nada. El que hizo algo en el fútbol acá en Chile, tiene más posibilidades de ser comentarista y no el que estudia periodismo. Por ahí lo encuentro algo injusto”, expresó el goleador.

Pamela en tanto, no estuvo tan de acuerdo con sus palabras: “¿Crees que un futbolista tiene que estudiar? Pero si lo vivió, yo no soy periodista y mira como entrevisto…”.

Fue ahí que Esteban lanzó un comentario que descolocó a la animadora: “Como las hueas”, algo que "La Fiera" no pudo evitar reírse con la frase.

Sus compañeros de Mochileros tampoco ocultaron las carcajadas, mientras el delantero se justificaba diciendo que todo era una broma.

“Te voy a entrevistar ahora como la gran periodista que soy”, lanzó Pamela entre risas, tras vivir el divertido momento.