"Fuera del fútbol me tiene muy mal el tema de la violencia hacia la mujer. Es muy duro, potente. Como capitán y como persona estoy totalmente en contra. Tengo mamá, esposa, hermanas, tías, sobrinas y no me gustaría que les pasara lo que le sucede a muchas mujeres de este país. No se lo merecen. Esperemos que la justicia actúe, es lo primordial. Y no lo digo solo por el ‘Leo’ Valencia. Pero si hay constancia y pruebas, la justicia tendrá que aplicar su pena”.

Sobre el mal momento, cree que: “Lamentablemente estamos en crisis. Hace muchos años que no se veía esto. Después de cinco meses sin jugar fue muy extraño volver, pero hay que ver la realidad y estamos en una crisis potente. Hay que ganar con urgencia. La imagen que dejamos ante O’Higgins fue paupérrima, lo más bajo en muchos años”.

Además entregó detalles del conflicto entre Pablo Mouche y Julio Barroso: “Yo trataba de calmar a ambas partes. Pero tampoco me puedo poner el balde. Soy el capitán, tenía que entender a los dos. Los compañeros tenían razón: íbamos a recibir una plata que era por derechos de imagen, que tampoco tenemos culpa, pero era injusto que los otros compañeros no recibieran nada. Se generó algo raro, extraño, molestias. Y sí: hubo discusiones muy altas”.

“Es difícil, complicado. Más encima está el tema del dinero, porque el club está sobrepasado. Es difícil traer un técnico por tres o cuatro meses. Mínimo va a pedir un año más y no será barato. Lo primero corresponde a los jugadores: ponernos la camiseta y luchar. Si lo dirigentes quieren traer un técnico, habrá que cambiar”, sentenció.