El capitán e ídolo de Colo Colo saca la voz tras una nueva reunión con Blanco y Negro para acordar el reajuste salarial en medio de la crisis del coronavirus.

Esta mañana de día viernes, el plantel de Colo Colo se reunió con Blanco y Negro, para ver el tema del reajuste salarial ante la crisis sanitaria. Esteban Paredes, capitán de los albos saca la voz, para asegurar que la disposición del plantel es colaborar.

Paredes además desmintió la versión de La Cuarta: "La primera vez fue un no amable. Conciliador. Pero tras una reunión virtual, el camarín de Colo Colo se rebeló y fue el mismísimo capitán Esteban Paredes el encargado de darle el portazo en la cara a Aníbal Mosa. La leyenda viva del Cacique le dijo al patrón de ByN que no aceptarán una rebaja de sueldos y que no era culpa de ellos que la empresa fuera mal administrada", informó el diario popular hace una semana.

“De aquí a lunes llegamos a acuerdo. Quiero dejar en claro al hincha que el plantel está dispuesto a ayudar al club. Es mentira que no yo no me quiero rebajar el sueldo”, expresó el delantero en el portón del Estadio Monumental, según infromó Radio ADN