Esteban Paredes contó la verdad sobre su candidatura a alcalde de Maipú

El ex delantero de Colo Colo fue incluido en una lista de futuros candidatos para las elecciones del próximo año. ¡Entérate de más acá!

En 24 días más el país estará a un año de vivir unas nuevas elecciones municipales y según reveló La Voz de Maipú, Esteban Paredes habría sido una de las cartas de Renovación Nacional para ser el elegido para el periodo 2024-2028.

El citado medio admitió que "se le ofreció la candidatura al ex goleador de Colo Colo, pero de momento el futbolista no habría dado el sí". Esteban Paredes eso sí no sería el único, porue también afirman que Mario Desbordes es otro candidato.

Esteban Paredes ya incursionó en la política

Jaime Ravinet durante su campaña por llegar al Consejo Constitucional recibió el apoyo de Esteban Paredes, quien al ser criticado por su participación el ex Santiago Morning se defendió y aludió la "libertad de expresión".

No es la primera vez de Esteban Paredes en la política

En abril de este año el exjugador de Colo Colo fue objeto de críticas, luego de apoyar a Jaime Ravinet en su campaña por llegar al Consejo Constitucional.

Oye ... me acaba de llamar ESTEBAN PAREDES pa' decirme que vote por RAVINET!!!! Así ... en una sola llamada el ídolo se va a la superchucha! Esperamos a por el próximo y seguimos celebrando a Caszely y Barticciotto. — Rainiero Guerrero 🌳 (@RainieroGF) April 27, 2023

El "Tanque" salió al paso por su candidatura a la alcaldía de Maipú

En su cuenta de Instagram, el ex albo compartió la publicación del medio de la comuna apuntada y escribió: "dejen de decir mentiras y engañar a la gente. No me meto en política, derecha e izquierda, nada".