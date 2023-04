El partido ante Monagas de Venezuela sufrió cambios en el aforo. Blanco y Negro confirmó que el duelo a disputarse en el Estadio Monumental tendrá un aforo de 30.000 personas, cifra reducida considerando que el recinto cuenta con una capacidad para 47.000 espectadores aproximadamente.

“Es importante recordarle a nuestros hinchas que no se permitirá el ingreso de colocolinos y colocolinas al sector visita; quienes vinculen su rut con un ticket a sector no asignado arriesgan aplicación de derecho de admisión por el tiempo que se considere necesario, y además no podrán ingresar al recinto el día del partido”, advirtió el “Cacique”.

El encuentro por Copa Libertadores está programado para el próximo miércoles 19 de abril, a partir de las 21:00 horas en el Estadio Monumental.