Está decidido: la posición que Colo Colo quiere reforzar sí o sí

Colo Colo quiere dejar atrás el irregular 2023 y obtener todos los premios en 2024. Sin embargo para esto tienen mucha tarea, pues aún tienen que encontrar entrenador a menos de tres semanas de que inicie la pretemporada. Junto con esto, los albos también deben traer fichajes y revelaron cuál es la zona de mayor prioridad.

Según han detallado los propios directivos albos la intención es contratar un refuerzo por cada línea de la cancha, pero dentro de ellas la principal será la del volante creativo. Todo esto debido a los rumores que ponen a Leonardo Gil fuera del país, quien ha tenido contactos desde el extranjero para dejar Macul.

Es en este mismo sentido que, según EnCancha, la intención del Cacique es ocupar un cupo de extranjero para cubrir esta posición pues en Chile no hay nadie que cumpla con las características que se encentran buscando. A pesar de esto, el mismo medio citado asegura que aún no se analizan opciones concretas.

Colo Colo busca refuerzos para este 2024.

A pesar de no tener entrenador, en las oficinas del Estadio Monumental ya están tomando decisiones respecto a la conformación del plantel, pues Fabian Castillo y Agustín Bouzat ya fueron notificados que no continuarán, además de estar buscándole salida a Ramiro González y Marcos Bolados, quienes no están en los planes para este nuevo año.

Es así como Colo Colo ya decidió cuál es la posición más importante a reforzar para la temporada que se les viene, de hecho quieren utilizar el cupo de extranjero ahí. Sin embargo aún no se han materializado ni nombres ni ofertas cuando solo restan semanas para que el club deba comenzar la pretemporada.