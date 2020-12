Esposa de Walter Montillo le "pidió" quedarse un año más en la U

Melina Ianazzo, esposa de Walter Montillo, ilusionó a todos los hinchas azules tras felicitar con una foto de Instagram a la Ardilla por su gol 100.

Con el pasar de las semanas, cada partido que juega Universidad de Chile acerca a sus hinchas a un momento que no quieren vivir. Y es que cuando el Torneo Nacional finalice, también terminará la carrera de Walter Montillo, quien tras no renovar con los universitarios decidió que colgará los zapatos de fútbol.

Y ayer, a pesar del amargo empate por 2-2 ante Huachipato, un importante momento vivió el argentino. La Ardilla, abrió el marcador en el partido disputado en el Estadio Nacional, y al minuto 26 puso a los azules 1-0 arriba, pero también registró el gol número 100 en su carrera.

Y tras el emotivo registro, Montillo celebró en su cuenta de Instagram. "Una alegría inmensa que haya sido con esta camiseta que quiero tanto. Gracias a todos los que siempre estuvieron y van a seguir estando", escribió el “10” azul, a quien aún muchos hinchas suplican que se quede.

Pese a eso, otro mensaje despertó la ilusión en los fanáticos del Romántico Viajero. Y es que la esposa de Walter Damián, Melina Ianazzo, también le dedicó un emotivo post en Instagram. "100 veces #WalterDamian. Qué privilegio haber gritado cada uno de ellos! Parabens!! Te mereces TODO! Te amo hasta la luna", escribió.

Y la respuesta del volante argentino no tardó en llegar: "Gracias hermosa. Me hubiese gustado ver cómo gritan ahí afuera, jaja", escribió el ex Santos. Pero no quedó ahí, ya que Melina volvió a la carga y replicó: "Quédate un año más y gritamos los 110".

Ante eso, el comentario recibió cientos de likes y muchísimos comentarios, en su mayoría de hinchas azules que le continúan suplicando para escuchar a su mujer y quedarse en el CDA. ¿Dará pie atrás el argentino en su decisión?