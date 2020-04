En tiempos de cuarentena a muchas personas en el mundo se les dio por cortarse el pelo y, entre ellas, se encuentra el tenista serbio Novak Djokovic quien se sometió a las habilidades de peluquería de su mujer Jelena.

En una divertida publicación que subió ella a su cuenta de Instagram, muestra cómo le corta el cabello al número uno del tenis para cambiarle el look y escribe en el pie del video: "De hombre de las cavernas a mi hombre".

Es que a Djokovic parece haberle crecido mucho el pelo durante estos días de encierro, por lo que no le quedó otra opción que acudir a su señora Jelena .

El resultado, que mostraron en el mismo video, sorprendió el talento con que la esposa del tenista realizó el corte. En esa línea, ambos pronunciaron, al mismo tiempo: "Not too bad" (No está tan mal, en inglés), y se rieron.

MIRA EL VIDEO ACÁ:

En tiempos de cuarentena a muchas personas en el mundo se les dio por cortarse el pelo y, entre ellas, se encuentra el tenista serbio Novak Djokovic quien se sometió a las habilidades de peluquería de su mujer Jelena.