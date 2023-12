Esposa de Maximiliano Falcón le responde a Borghi tras sus críticas

Justo en la previa de la final de Copa Chile cinco jugadores se quedaron varados en el aeropuerto sin poder viajar a Iquique debido a un error administrativo. Uno de ellos fue Maximiliano Falcón, quien cargó públicamente contra la dirigencia del club, situación que le costó críticas de Claudio Borghi.

Fue por este mismo motivo que Florencia Pouso, esposa del defensor uruguayo, salió en completa defensa del "Peluca" y cargó de vuelta contra el "Bichi". "El mismo que vive hablando mal de los jugadores y de Colo Colo", fue el comentario que dejó Pouso en una publicación que evidenciaba las críticas de Borghi.

La defensa a Maximiliano Falcón.

¿Qué le dijo el "Bichi" a Maximiliano Falcón?

Este malestar generado en la esposa de Falcón se vio motivado por los duros dichos que Borghi le dedicó el central. "Esta suspendido y no es obligación que viaje. Es el equipo que te hizo conocido. ¿Quieren ir? entonces que se tienen que ir a las 4 de la mañana. Pero dice "yo no me lavado a esa hora porque soy jugador de fútbol". ¿Y la gente que viaja a las 4 de la mañana h…?", sentenció el "Bichi".

Todo esto se generó después de que Maximiliano Falcón lanzara todos sus dardos a la dirigencia de Colo Colo por no llevarlo a Iquique para la final de Copa Chile. Fue ahí donde sacó a relucir las deficiencias en el camarín y en la cancha principal del Estadio Monumental, la cual se vio bastante afectada por los conciertos.