Esposa de Mauriziano dejó la escoba en Instagram con fotos después del embarazo

Camila Añich está feliz con su cintura de 63 centímetros y recibió sólo elogios en las redes sociales.

La ingeniera comercial de 29 años reconoce que comenzó a recibir muchas consultas de cómo cuidar la figura tras el embarazo. La señora del polémico periodista Mario Mauriziano, luce su cintura ahora cuando su hija Jacinta ya tiene 9 meses de vida.

Durante el proceso de gestación alcanzó a tener 69 kilos, y ahora pesa 53. Añich reconoce que la alimentación es fundamental y constantemente entrega tips a través de su Instagram.

"Cuando estaba esperando guagua siempre me preguntaba si volvería a ser la misma de antes, trataba de comer bien pero nunca me funcionó, tenía hambre todo el día, me comí todo lo que no comí en 5 años, no me privé de nada, aproveché esos 9 meses a concho y prometí que después me pondría las pilas. Pilas que nunca llegaron jajaja las prioridades cambiaron, el tiempo que tenía para hacer deporte ya no existía , estaba agotada, no dormía nada, por lo tanto era casi imposible volver.

Subí 13 kilos, hoy peso 16 kilos menos, no me volví loca haciendo deporte porque no tengo tiempo, no deje los chocolates ni los postres 🙄 pero si como menos porque tengo menos tiempo para comer 😂. Es verdad, el cuerpo si tiene memoria, se puede recuperar, todo vuelve. 🙌🏻 Para todas mis amigas que están esperando guagua y están asustadas! Relájense, disfruten, hagan deporte y sean felices porque son momentos únicos ! "♥️😘 escribió en su cuenta de Instagram.