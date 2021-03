El defensor de Colo-Colo fue sancionado con cuatro partidos de suspensión tras agredir a Valber Huerta en la Supercopa ante la UC.

La novia del Peluca redactó un emotivo texto en las redes sociales:

“No es nuestra mejor foto, pero es una de las tantas veces que estuviste a mi lado, sin soltarme la mano. ¿Qué puedo decir de vos? Sos la persona más hermosa que pude haber conocido, tenés una energía y luz que jamás pude ver en nadie y agradezco a la vida todos mis días de tenerte a mi lado”, comenzó diciendo su polola.

Florencia añadió: “tenés todo lo que algún día soñé. Sos mi alegría, mi paz, mi hogar, mi apoyo, mi locura, mi mal humor, mis mejores días y también, por qué no decirlo, algunos no tan buenos. Pero lo que más me hace feliz de tenerte es lo inmensamente feliz que me hacés sentir todos los días cuidándome y amándome como lo hacés”.

“Prometí cuidarte, respetarte y amarte siempre. Acá voy a estar, codo a codo con vos, apoyándote siempre en las mejores y en los peores, porque de eso se trata, mi compañero de vida. Te amo con todo mi corazón”.

"Decirte que sos todo lo que está bien y esa compañera fiel que todo hombre quiere tener. Te elijo cada día. ¡Sos una persona increíble y juntos siempre vamos a salir adelante! ¡Te amo gracias por estar siempre en las buenas y en las malas!”, cerró en su cuenta de Instagram.