Esposa de Cristiano Ronaldo está aburrida que la llamen "mantenida"

La modelo y pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, aseguró que su fortuna se debe a su esfuerzo y no a las ganancias del crack de Manchester United.

“Es cierto, me ha ido bien en los últimos años, pero también he trabajado mucho, he sabido enfocar mi tiempo y redes sociales. Soy consciente de que ser su mujer me ofrece muchas oportunidades, pero lo que tengo en el banco lo he trabajado yo, lo he construido yo", lanzó.

En la misma línea Rodríguez resaltó que "estoy orgullosa de mi trabajo y de cómo he gestionado mi carrera, encontrando el equilibrio entre mi dedicación profesional, personal y familiar”.

“En cuanto a lo económico, me van a disculpar, pero de cuántos millones hay en mi cuenta bancaria prefiero no hablar. En el mundo capitalista en el que vivimos es una herramienta útil, yo siempre lo he valorado y sé lo que cuesta ganarlo", aclaró.

De paso, la pareja de Cristiano Ronaldo esgrimió en que "sigo siendo igual de ahorradora ahora que cuando tenía mucho menos”.

"A veces me llaman ‘mujer de’ de manera despectiva, pero a mí no me hace daño (…) Estoy encantada de ser la mujer de Cristiano Ronaldo, estoy completamente enamorada de él y por ello me siento afortunada”, cerró.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.