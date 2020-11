Carla Pardo, esposa de Claudio Bravo, esta arrepentida y reconoció como "un error" haber publicado un incendiario mensaje tras el fracaso de Chile rumbo a Rusia 2018, que provocó un quiebre en el vestuario.

A través de un Instagram Live, Pardo dijo que "cuando uno tiene pena y pasan cosas personales, pucha, decimos cosas sin pensar y debí hacerlo pensando un poco más, y si iba a perjudicar no debí haber escrito nada. Ya está hecho, y a dar vuelta la página, porque ha pasado bastante tiempo para seguir con el temita".

Cabe recordar que la esposa de Bravo, tras la no clasificación de Chile al último Mundial, publicó un bomba: "yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga (sic)".

En otro tema, Pardo reveló que Bravo está viviendo su último contrato en Europa (de dos años), jugando para Real Betis: "Quiero estar con mi familia, con mis amigos, quiero disfrutar a mis papás, esto de la pandemia ha sido heavy para todos, así que ya le dije a mi 'capi' (Bravo). El me dijo, igual renovamos un añito más, pero le respondí que no, por favor ni se te ocurra, me quiero ir a Chile".