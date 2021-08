Esposa de Gary Medel, Cristina Morales, comentó el repentino gusto del futbolista formado en la UC por la lectura, que llamó la atención de los fanáticos en redes sociales, luego de que la propia Morales lo compartiera en Instagram.

"Esto sí que es nuevo, cambiar el iPad en el avión por un libro. Bravo,, Gary, luego dirán que te he cambiado", expresó ayer jueves la española, quien ahora explicó en Las Ultimas Noticias.

"Sinceramente, es cosa de mi madre, Gloria Toledo. Ella estudió contabilidad y administración, pero es una ávida lectora. A mí me regalaba muchos libros de pequeña y ahora le despertó el bichito a Gary", dijo la cónyuge del "pitbull".

Además, añadió que "Gary venía hace tiempo con ganas de leer, pero decía que no sabía qué libro. Mi madre le dijo 'yo te busco alguno de historia, que sé que te gusta'. Al final, le regaló uno que ella había leído y que le encantó".

Finalmente expresó: "A Gary siempre le interesó la historia, como viajamos harto. Eso sí, hay gente que cree que es solo para la foto y no es así. Nosotros no vendemos humos. Está tratando de engancharse a la lectura. No digo que sea amante de los libros de un día para otro, pero está empezando y dice mucho sobre él", dijo la personas, quien no descartó escribir alguna vez una biografía del futbolista: "No me lo he planteado, pero si lo hiciera sería 100 por ciento real, sin filtro (risas)".

