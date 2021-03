El ex Gerente Deportivo analizó su traumático paso por Colo-Colo.

"Nada tenía que ver el partido o el resultado con mi decisión. Venían pasando cosas en el último mes donde me querían hacer responsable de cosas en las que nunca tuve nada que ver. Fue un trabajo fino, que se fue haciendo y que era sistemático que fueron sucediendo con el tiempo cosas que iban pasando y se filtraban. Las dejé pasar, leía mucho, ellos creían que no leía porque decía que no lo hacía, pero lo hacía. Llené un cuaderno donde escribía cosas de lo que se decía hasta que se llenó la última página”, comenzó diciendo en su nuevo trabajo en ESPN.

El Calamar reconoció que de su renuncia “lo que más me dolió fue dejar a Gustavo (Quinteros) y a su cuerpo técnico que los había traído, que aposté por él y obviamente por los jugadores. Gustavo era la única persona que sabía que me iba”.

"Es parte del juego y uno lo tiene que tomar así. No me enrosco mucho en eso, obviamente que hubo contrataciones en la que a los chicos les costó rendir, otros que tenían un curriculum excelente y que no rindieron a diferencia de Falcón o Solari”, comentó.

Finalmente, se refirió a lo complicado que es para su puesto el buscar jugadores para el equipo más popular de Chile: “Donde más me costó fue en los periodos de mercado, porque es corto, el teléfono explotaba, hay que acelerar cosas que no siempre dependen de uno, porque dependen del club, del representante, del jugador. Una negociación no se cierra porque una de las partes quiere. A veces era estresante porque no se podían hacer cosas, eran heavys en tensión”, cerró.