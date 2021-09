“Es una locura”: Maxi Falcón se refirió al amor de los hinchas por su pelo

El defensa de Colo Colo, Maximiliano Falcón, reaccionó emocionado al enterarse que los hinchas se pelean las pelucas que imitan su cabello en Macul.

Poco tiempo pasó desde su llegada a Chile para que Maximiliano Falcón se ganara el cariño de los hinchas de Colo Colo. Esto porque arribó a Macul en el momento más complejo del club, y ayudó de gran manera al equipo albo a mantener la categoría.

Hoy por hoy el panorama es muy distinto, por lo que actualmente el “Peluca” vive días más felices en los albos. Esto tras coronarse como el flamante campeón de la Copa Chile, además de ser el puntero absoluto del Campeonato Nacional 2021.

Y a pesar de la gran cantidad de cosas que ha vivido en el “Cacique” en poco tiempo, el uruguayo todavía se sorprende por el amor que despierta en los hinchas. Y así lo dejó en claro el zaguero charrúa en una entrevista con Estelarbet.

Por eso, el central casi se cae de espalda cuando supo que hay comerciantes que venden pelucas inspiradas en él. "Y me dijeron que sí, o sea yo no he prestado atención a la gente que anda vendiendo. Pero ya pila de gente me ha dicho que andan vendiendo pelucas y me decían 'qué te parece' y es una locura".

Por eso, el destacado jugador charrúa detalló que "venir de Rentistas, que en Uruguay me conocía poca gente y nada. Porque creo que rentista lleva 500 personas capaz 600 y acá, a pasar a esta magnitud".

"Que tanta gente te quiera o demuestre su cariño como se ve en el chat, en la calle también y que ahora vendan pelucas en un estadio, para mí es una locura", complementó Falcón.

"En realidad no me doy cuenta tampoco todavía, no me doy cuenta de la magnitud de todo. Yo creo que con el tiempo o si algún día me toca irme yo creo que ahí me voy a dar cuenta recién", concluyó.