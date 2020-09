“Es una estrella total”: Mauricio Isla le coquetea a Arturo Vidal para que sean compañeros de equipo

Mauricio Isla conversó con la televisión brasileña y reconoció que se siente feliz por estar en Sudamérica y le gustaría ser campeón de la Copa Libertadores.

La llegada de Mauricio Isla al fútbol brasileño pareciera habrle dado un nuevo aire a su carrera. Y es que el Huaso Cósmico está viviendo su primera experiencia en Sudamérica tras más de 10 años jugando en Europa.

Por eso, el lateral derecho conversó con FLA TV, y habló de distintos temas para después reconocer el trabajo de la dirigencia del Mengao por satisfacer todo lo que pidió y repitió su intención de que Arturo Vidal llegue en dos años más al club.

“Sería lindo que Arturo jugara aquí en este club, que tiene todo y es muy grande. Sería como recibir una estrella total por toda su carrera, aunque él tiene condiciones para jugar en cualquier club del mundo”, confesó al respecto.

Después, agregó que “Vidal estaba muy feliz y lo único que me dijo es que lo esperara dos años más a que él llegue al Flamengo”, reconoció, despertando la ilusión de todos los fanáticos del equipo de Río de Janeiro.

Con respecto a vivir su primera experiencia en Sudamérica, y además en el actual campeón de la Copa Libertadores, el ex Juventus confesó que “siempre quise volver. No sabía si era a los 32 años ahora, o a los 34 o a los 35, pero lo del Flamengo se dio muy rápido. (Sus directivos) fueron a buscarme a España y me hicieron una propuesta muy buena, tanto para mi familia como para mí. Mi mujer quedó encantada y eso me dejó muy tranquilo (…) Fueron muy rápidos conmigo. Me dieron todo. Se notó de inmediato que me querían sí o sí”.

Finalmente, Isla se ilusionó con jugar la copa mas codiciada de los equipos sudamericanos: “Quiero vivir lo que es una Copa Libertadores e ir a jugar a todos los países de Sudamérica por la emoción que te da y también debutar en Sudamérica. Nunca jugué en Chile (como profesional) y espero debutar con el Flamengo para tener mi primer partido en Sudamérica”.

Cabe destacar que ayer Flamengo visitó a Fluminense y ganó por 2-1 en una nueva fecha del Campeonato Brasileño, y Mauricio Isla entró de titular y fue reemplazado al minuto 83 por el defensor Matheuzinho.

Puedes revisar la entrevista a Mauricio Isla a continuación: