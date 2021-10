“Es un momento delicado”: Martín Lasarte pide apoyo tras caída con Perú

Martín Lasarte vive un complejo panorama dirigiendo a la Selección Chilena luego de una dura caída en su duelo ante Perú en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

El DT de La Roja cree que Chile aún tiene opciones de llegar al mundial, no obstante, reconoce que es un momento delicado, por lo que pidió a los hinchas que los sigan apoyando.

En conferencia de prensa tras el Clásico del Pacífico, “Machete” señaló que “está claro que vinimos con la intención de sacar un resultado positivo. Tenemos la obligación de ganar los seis puntos como local".

Respecto al duelo ante Perú, el técnico reconoció que “en el primer tiempo anduvimos bien. El gol modificó la confianza y el control del partido" y agregó que “en algún momento pensamos sustituir a Alexis Sánchez, pero pensamos que en algún momento podía solucionar algunas cosas por su calidad de jugador".

Te puede interesar: Pablo Milad destacó a Martín Lasarte y repasó a Reinaldo Rueda

No obstante, Martín Lasarte señaló que "no creo que esto sea tan lapidario como para pensar que no podemos ir al Mundial", para luego indicar que "debemos aumentar nuestro porcentaje de acierto que ha sido nuestro talón de Aquiles".

"Sé que la gente está frustrada y enojada, solo pido que en los dos partidos de local que tenemos apoyen a los jugadores y los empujen”, manifestó el técnico de la selección, añadiendo que "pido a los hinchas que nos acompañen. Es un momento delicado y necesitamos apoyo".

El próximo partido que enfrentará La Roja será este domingo frente a Paraguay en el estadio San Carlos de Apoquindo. Donde los dirigidos por “Machete” deberán trabajar para sumar puntos y lograr un triunfo.