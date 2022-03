"Es un desastre": Hinchas de Cruz Azul hacen pebre a Iván Morales

El encuentro, válido por los cuartos de final y disputado en México, tuvo al chileno en el banco de suplentes. Fue desde ahí donde el ex Colo Colo fue testigo de la apertura de la cuenta.

Ya en el segundo tiempo y con el partido a favor, el Cruz Azul comenzó a dominar las acciones ante el Montreal. Cuando el reloj marcaba los 69' minutos de partido, el técnico Juan Reynoso decidió mover las piezas y envió a la cancha a Iván Morales.

El ex delantero de Colo Colo se mostró activo y buscando su oportunidad de anotar. La más clara para Morales llegó en los 81' de juego, cuando un centro al área lo encontró perfilado para meter el remate, sin embargo, Iván Morales no logró conectar la pelota con comodidad.

Los hinchas ya perdieron la paciencia:

Iván Morales un PETARDAZO, sugiero no volver a comprar ningún chileno más, @CruzAzul

Me vendían a Iván Morales como el nuevo Zamorano y no te mejora al “búfalo”Ovelar.

El chileno Iván Morales después de algunos partidos no ha mostrado nada interesante. No es capaz de retener de espaldas y tampoco tiene buen manejo con el balón. Ojalá no sea un jugador que sólo funciona si lo asisten. ¿No habrá algún jugador mexicano que aporte eso? @CruzAzul