¿Es opción para Colo Colo? Héctor Tapia se sincera sobre la posibilidad

Colo Colo se encuentra buscando entrenador incansablemente en una lucha contra el tiempo, pues quedan 17 días para que inicie la pretemporada y aún no tienen al reemplazante de Gustavo Quinteros. Es por esto que surgió el nombre de Héctor Tapia para hacerse cargo del equipo, quien se refirió a la opción.

Sin embargo, quien logró la última gran campaña en Copa Libertadores con los albos le bajó el pulgar a la opción del retorno. "Por decisión personal yo tomé la decisión de no volver a dirigir hasta que logre ya dejar al 100% solucionados mis temas personales", sentenció en Radio Futuro el DT que también logró la estrella 30.

Y es que el exdelantero del Cacique tiene planes de emigrar del país, motivo por el que aseguró que "hoy día estamos con una decisión personal con mi familia para irnos a vivir a Estados Unidos y al momento que logre dejar todo eso definido (volveré), que ya estamos en tierra derecha, en los últimos trámites".

Héctor Tapia logró importantes cosas en Colo Colo.

Luego, agregó que "solucionando eso ya estaré (disponible), es lo que me gusta, me gusta el fútbol, me gusta dirigir, así que ahí (después de) eso retomaríamos el tema de volver a trabajar en el fútbol. Pero en este momento estamos en otro paso", concluyó Tito Tapia.

Es así como Colo Colo sufre otro nuevo revés en la compleja misión que están llevando de cambiar de entrenador. Y es que ya han sido varios los candidatos que se han bajado de la disputa: Gabriel Milito, Fernando Gago y Luis Zubeldía son solo algunos de los que le han hecho llegar la negativa a la directiva.