“Es como si hubiera muerto Dios”: Bambino Pons sufre la muerte de Maradona

El reconocido relator argentino, Juan Manuel “Bambino” Pons, se refirió a la lamentable muerte del ícono argentino Diego Armando Maradona.

Todo el mundo del deporte ha llorado en las últimas horas la inesperada muerte de Diego Maradona. Hinchas, futbolistas y medios de comunicación han colmado las redes con mensajes para despedir a “D10S”, que falleció ayer en su casa en Buenos Aires producto de un paro cardiaco a los 60 años.

Ante eso, el destacado relator argentino de Fox Sports, Bambino Pons, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el desceso del ídolo trasandino. El destacado rostro de la señal deportiva reconoció que la noticia fue tan impactante que “es como si hubiera muerto Dios”.

"Yo lo conocí en 1977, lo acompañé en un montón de momentos. En la calle donde vivo, en mi barrio, no hay ruido, todo en silencio, es como si hubiera muerto Dios. El fútbol mundial tuvo a los dos jugadores más impactantes que cambiaron la historia, Pelé y Maradona. Es un tipo de los más influyentes del mundo, con el Papa y algún presidente estadounidense", narró Pons.

Sobre lo mismo, aseguró que no ha podido soltar el dolor: "Estoy consternado y aún no me salen lágrimas. Estoy tratando de digerir la noticia. Lo acompañé en el Mundial de 1982, 1986, 1990 y 1990 y tuve los mejores momentos, las mejores notas gracias a él".

"Sé que estaba rodeado por gente nociva, sé que a lo mejor le hicieron mal. Pero se me ocurre que no fue bien rodeado, y no es puntualizar a nadie con el dedo, pero lo cuidaban bien o le querían sacar jugo en lo económico. Reflexiono y pienso 'a dónde lo llevaron', complementó.

"No sé si podrán velar a Diego, porque van a venir de todo el mundo para despedir a Diego. En Buenos Aires no se escucha nada, Argentina se quedó mudo por la muerte de Maradona. Hasta el argentino que le tiene bronca a Maradona siente algo, porque disfrutó con él", concluyó.