Eros Pérez se tiró en picada contra Ariel Holan: “No me parece su trabajo, es predecible”

El ex defensor cruzado, Eros Pérez, hizo añicos al actual entrenador de la UC, Ariel Holan, y afirmó que todo lo bueno se lo deben a Beñat San José.

Si hay algo que se puede afirmar con respecto al fútbol chileno en los últimos años es que Universidad Católica es el equipo más fuerte de la competencia. Los cruzados han permanecido durante varios años en la zona alta de la tabla, y poco a poco se acercan a su primer tricampeonato. Además, también luchan en el plano internacional, donde se ubican en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, no siempre se le puede agradar a todos, y el proceso de Ariel Holan tiene un gran detractor. Se trata del ex jugador cruzado, Eros Pérez, que en diálogo con Grítalo América de Radio ADN hizo pebre al técnico argentino en su periodo como entrenador en el equipo precordillerano.

"No me parece el trabajo de Holan porque es predecible. No le gusta jugar con un volante creativo, porque (Diego) Buonanotte ha demostrado durante cuatro o cinco partidos de que debe ser el titular. Pero él derechamente cree o no le gusta jugar con un volante creativo porque cree que es un espacio que se debe ocupar apareciendo y no permaneciendo", indicó.

Pero no fue lo único que lanzó Pérez, ya que afirmó que el gran rendimiento de la Franja es gracias a un entrenador anterior. "Universidad Católica está arriba (en la tabla) porque el vuelo le alcanza con lo que se hizo antes. El entrenador que estabilizó a la Católica se llama Beñat San José", disparó.

"La UC había quedado destruida, saturada, venía muy mal desde la época de Mario Salas. San José llegó a estabilizar, organizar defensivamente y atacar de una manera determinada, algo que dio réditos, le dio continuidad a ese trabajo. El problema es que Quinteros y Holan pretenden hacer exactamente lo mismo, y ya se sabe cómo juega la Católica", añadió.

Para finalizar, se mostró indignado ante los comentarios de algunos que proponían a Holan como el nuevo DT de La Roja. "Yo me querría morir. De verdad, acá creemos demasiado que los técnicos extranjeros son la solución. Te aseguro que Ronald Fuentes, si llegara, le sacaría rendimiento a la selección. Pero existen entrenadores que no les gusta dirigir en selecciones, porque compiten esporádicamente", concluyó.