Erling Haaland igualó la marca de un futbolista chileno

El Manchester City goleó (4-1) este miércoles al Arsenal en la jornada 33 de la Premier, el duelo que parecía una final anticipada pone en muy buen lugar a Pep Guardiola para levantar una nueva copa, liderados por la mejor versión de Kevin De Bruyne y Erling Haaland.

El noruego Erling Haaland marcó su gol número 33 en sólo 29 partidos jugados en la presente Premier League. De esta forma, igualó la marca del chileno Jorge Robledo, quién hasta hace poco era el único jugador no británico que llegó a marcar la misma cantidad de goles en una sola campaña en la historia de la Primera División inglesa.

En la temporada 1951-1952, hace 71 años, Jorge Robledo consiguió anotar 33 goles en un total de 39 partidos cuando defendía los colores del Newcastle.

Most goals scored by a non-British international in an English top-flight league season:



◉ 33 🇳🇴 Erling Haaland (2022/23)

◎ 33 🇨🇱 Jorge 'George' Robledo (1951/52)



It took 71 years for someone to equal the record. ✊ pic.twitter.com/4grKxLNkTg