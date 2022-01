Eric Cantona dice que no verá el Mundial de Qatar

El ex futbolista francés Eric Cantona dijo que no tiene entre sus planes ver la próxima Copa del Mundo 2022, que se disputará en Qatar, tomando en cuenta las indignantes condiciones laborales de los obreros que construyeron los estadios que se usarán como sedes.

"Para ser honesto, no veré la próxima Copa del Mundo, porque no es un Mundial para mí", dijo en conversación con el medio Sportmail.

"No estoy en contra de que se celebre en lugares donde el fútbol se promocione, como ocurrió en Sudáfrica y en Estados Unidos en los '90, pero Qatar no es un país de fútbol", agregó.

"Solo se trata del dinero... y la forma en que trataron a la gente que construyó los estadios es horrible", siguió el ex Manchester United.

"Miles de personas murieron y aún así vamos a disputar este Mundial", completó el galo.

Eric Cantona says he won't be watching the 2022 Qatar World Cup: pic.twitter.com/Z3rNwCUiQt