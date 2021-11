¡Era obvio! Marcela Vacarezza reveló a quién le dará su voto para el balotaje presidencial

En una comentada publicación de Twitter, la ex animadora dio a conocer su definición entre José Antonio Kast y Gabriel Boric.

La ex panelista del Buenos Días a Todos, Marcela Vacarezza, nuevamente desató la polémica en sus redes sociales, tras referirse a la segunda vuelta presidencial, a efectuarse el próximo 19 de diciembre.

En una comentada publicación de Twitter, la ex animadora dio a conocer su definición para el balotaje, que enfrenta a José Antonio Kast y Gabriel Boric.

“Haré un hilo quizás un poco extenso para aclarar ciertas cosas que me preguntan y que se asumen de mi persona algo equivocadas”, avisó la exanimadora de televisión.

“Saben que me he declarado abiertamente contraria a la izquierda y al comunismo, por lo que aquí no encontrarán apoyo a ese tipo de pensamiento. Sí respeto a las personas, porque creo que todos somos dignos de pensar distinto”, comenzó su análisis.

Tras esto, la esposa de Rafael Araneda señaló que es “primera vez que reconozco públicamente mi voto, porque creo que nos jugamos aspectos muy trascendentales para nuestro país. Mi candidato, y a quien apoyé, fue Sebastián Sichel, quien lamentablemente no pasó a segunda vuelta”.

Si bien añadió que actualmente no tiene candidato, también aclaró que nunca ha votado nulo o blanco, razón por la cual “mi voto irá para Kast. No concuerdo en muchas cosas con sus propuestas y en otras soy totalmente contraria, pero no me pierdo frente a la opción de la izquierda comunista”, aseguró.

Por último, la psicóloga declaró que “uno vota creyendo que su opción es lo mejor. Si otros votan por Boric es porque así también lo piensan. No haré campaña por Kast por lo que ya dije. Que cada cual siga su conciencia y quien salga electo será el presidente de todos los chilenos nos guste o no”, cerró.