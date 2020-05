Equipo de Corea se disculpó por usar muñecas sexuales como público por coronavirus

El FC Seoul emitió un comunicado de prensa explicando la situación.

De a poco comienza a volver el fútbol a los distintos países, en Corea jugaron sin hinchas pero con objetos sexuales en pleno partido. El Football Club Seoul está en el ojo del huracán, ya que en su último partido de la recién iniciada K-League 2020 tuvo un raro momento que se llevó todas las miradas.

El conjunto de la capital de la República de Corea se enfrentó al Gwangju FC en su estadio. Ante la ausencia de público decidió poner unas figuras inflables, pero no se percataron que se trataba de muñecas sexuales.

"Nos gustaría pedir perdón a los fans. Estamos muy arrepentidos. Nuestra intención era hacer algo emotivo en estos momentos difíciles. Pensaremos mucho sobre lo que necesitamos hacer para asegurarnos de que algo así no vuelva a pasar de nuevo", redactaron.

El FC Seoul aseguró que la empresa que les vendió las muñeca, lo hizo como si fueran maniquíes. El equipo coreano recalcó que el objetivo era sumar un elemento de diversión y ánimo sin matices eróticos.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL