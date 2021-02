Equipo amateur chileno quedó entre los 10 mejores en concurso internacional

La marca inglesa Umbro dio a conocer a los ganadores del concurso -Our game is not just for pros- donde se invitó a equipos de ligas y barrios de todo el mundo a participar en la creación de videos cortos, para dar a conocer el por qué merecían un equipamiento completo de Umbro. El conjunto chileno premiado fue Magallanes del Maule, de la ciudad de Talca.



A principios del año pasado, la compañía deportiva inglesa Umbro, invitó a los equipos de barrio de todo el mundo a participar de un innovador concurso que rinde homenaje al amateurismo y esencia del fútbol. La iniciativa ofreció la oportunidad de ganar un equipamiento profesional completo por parte de la marca.



El premio consiste en camisetas, pantalones cortos, medias, equipo de entrenamiento, balones de fútbol Neo Pro e incluye indumentaria para el entrenador. Además, de una sesión de fotos para el equipo ganador junto a su nueva indumentaria



Los conjuntos participantes debían enviar videos de 30 segundos como máximo, estos podían ser de habilidades, juego colectivo, divertidos o inspiradores; lo que mejor represente al equipo, sus jugadores y su amor por el fútbol.



Así, a través de las redes sociales de Umbro, se reveló a los 10 ganadores de entre los cientos de equipos que mandaron su video, donde el equipo chileno fue seleccionado junto a otros 9 conjuntos de distintas partes del mundo. Publicación ganadores: https://www.instagram.com/p/CKdlDObiFPQ/?igshid=jadc21v0lkjl



El video ganador del conjunto nacional trata sobre una recopilación de jugadas en partidos grabadas por los hinchas del club, sacando a relucir el potencial, el talento y la unión con la fanaticada del equipo Magallanes del Maule, de la ciudad de Talca, club que tiene más de 86 años de historia. Puedes revisar este y los otros videos seleccionados por Umbro en la web: https://notjustforpros.umbro.com/



Ahora, cada uno de los 10 equipos seleccionados se enfrentarán, en duelos en el Instagram de @Umbro, por la oportunidad de ganar zapatos de fútbol profesionales para todo el equipo. Durante los próximos días, la marca irá compartiendo clips de cada equipo en las stories, donde ganará el equipo con más votaciones. Los 5 equipos con más votos pasarán a la ronda final donde el campeón será coronado además de recibir un premio especial.



Para estar al tanto de ésta y otras noticias de Umbro en Chile puedes seguirlos en sus redes sociales:



Instagram: https://www.instagram.com/umbrochile/?hl=es-la

Facebook: https://www.facebook.com/umbrocl/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgxYbOey4mii8g2rAeY5GiQ

Twitter: https://twitter.com/Umbrochile