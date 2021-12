Epidemiólogo critica con todo el protocolo Covid de Colo-Colo

Epidemiólogo Gabriel Cavada se refirió a los brotes de Covid-19 en Colo Colo que finalmente le quitaron la opción de ser campeón. Gabriel Suazo había asegurado que el plantel cumplió con los protocolos.

Suazo lamentó la situación y aseguró: "Es lamentable porque nosotros cumplimos todos los protocolos, estamos es una burbuja y compartimos lo mínimo entre nosotros. Es triste, pero el Covid es así".

El especialista le respondió: "Es probable que cumplan los protocolos, pero alguien rompió la burbuja. Tendrían que hacer una investigación epidemiológica y te aseguro que alguno fue a alguna parte fuera del estadio y rompió la trazabilidad. No hay otra razón", añadió.

Sin embargo, el epidemiólogo Gabriel Cavada puso en duda que los albos respetaran la burbuja sanitaria: "Esta cuestión no es magia, no te puedo mandar el virus por telepatía", señaló en El Mercurio.

Luego, afirmó: "En el fondo el problema es que el causante del contagio o de la conducta de riesgo, no habló, no dijo nada. El virus no llega y se instala en el camarín. Estamos hablando de la variante Delta, y aun estando todos vacunados, tienen un 30 o un 40 por ciento de probabilidades de contagiarse. Y como son jóvenes, probablemente son asintomáticos y entonces no se dio cuenta de que estaba contagiado y contagió al resto".

"Cada vez es más difícil mantener la burbuja porque no hay síntomas. Y si no hay síntomas, pasas por sano", finalizó.

🎙️𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 | Gabriel Suazo: "El virus puede llegar en cualquier lado, lamentablemente nos tocó a nosotros, pero estamos firmes, y con todas las ganas de lograr el objetivo que siempre fue ser campeón, en donde Colo-Colo merece estar". #VamosColoColo🤟🏽 — Colo-Colo (@ColoColo) November 30, 2021





PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.